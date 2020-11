Läti peaminister: on aeg kehtestada eriolukord

«Kui olukord ei muutu, ähvardavad meid pandeemia tõttu tervishoiusüsteemi teenuste osutamise häired. Sellel põhjusel, aga ka võttes arvesse, et positiivsete testide hulk ületab stabiilselt 4%, mis on tunnistatud piiriks, kus haigus levib kontrollimatult, arvan ma, et meil on aeg kaaluda eriolukorra kehtestamist,» ütles Läti peaminister.