Euroopa Liit mõistis hukka terrorirünnaku Viinis

«Meie vabariigis on praegu rasked tunnid,» kirjutas Kurz suhtlusvõrgustikus Twitter.

«Meie politsei tegutseb otsustavalt selle vastumeelse terrorirünnaku toimepanijate vastu. Terrorism ei hirmuta meid iialgi ja me võitleme selle vastu kõigi vahenditega,» kinnitas kantsler.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas teisipäeva hilisõhtul, et Euroopa ei alistu terroristidele.

«See on meie Euroopa. Meie vaenlased peavad teadma, kellega neil tegemist on. Me ei alistu millelegi,» lubas Macron.