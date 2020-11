USA VALIMISED ⟩ USA tudengid ootavad ajalooliste murede lahendamist

Isaac Miller (29, New Mexico):

«Need valimised lõppevad kas hävingu või stagnatsiooniga. Bideni presidendiaeg ei muudaks Ameerika aastatepikkuseid probleeme. Suure tõenäosusega jätkub rassiline ebaõiglus ja konfliktid, samuti suureneb sissetulekute ebavõrdsus, keskkonna halvenemine ja ebaõnnestunud haridussüsteem.

2016. aastal pakuti ameeriklastele valikut järjepidevuse, mida esindas Clinton, ja dramaatilise muutuse vahel, mida lubas Trump. Mäletan, et kohtusin mitme inimesega, kes lootsid, et Trump «lammutab kogu süsteemi maha». Olime endiselt toibumas suurest majanduslangusest ja võitlesime ebapopulaarsetes sõdades Lähis-Idas. President Obama polnud toonud muutust, mida paljud lootsid. 2016. aastal valisid ameeriklased Trumpi kaose pigem Clintoni samalaadse poliitika üle.

Võimalik, et 2020. aastal võivad ameeriklased olla kaosest tüdinenud. Oleme nüüd taas majanduslanguses ja võitleme endiselt välismaistes sõdades. Trumpi programmilisi eesmärke on pidurdanud tema pidevad skandaalid. Oh, ja toimub globaalne pandeemia – millele USA on Trumpi juhtimisel kohutavalt reageerinud. Biden tähistab tagasipöördumist 2016. aasta eelsesse olustikku. 2020. aastal võib see kõlada päris hästi.

Kuid see, kuidas asjad olid enne 2016. aastat, ei olnud piisavalt hea ega ei hakka ka praegu olema piisavalt hea. Trumpi eesistumine pole ühtegi probleemi lahendanud ja on tegelikult palju uusi probleeme tekitanud. Isegi kui Biden valitakse, jäävad paljud meie probleemid lahendamata. Rassiline ebaõiglus, sissetulekute ebavõrdsus ja keskkonna halvenemine eelnesid Trumpile ja Obamale ning kõigile teistele meie 43 presidendile: need probleemid on olnud meiega kogu meie ajaloo vältel. Ameeriklased peavad ise nende probleemide lahendamise enda peale võtma, osaledes kohalikus poliitikas, üles ehitades alternatiivseid liikumisi ja institutsioone ning nõudes jõuliselt Bideni administratsioonilt vastutust ja muutusi. Kui me ei hakka märkimisväärseid edusamme tegema, oleme 2024. aastal tagasi seal, kus olime 2016. aastal. Ja võime lõpetada uue Trumpiga.»

Isabelle Mary (26, Connecticut):

«Varsti advokaadina tegutsevana tunnen kõige rohkem muret vabariiklaste partei räige kohtusüsteemi ärakasutamise. On selge, et Trumpi võit vabadel ja õiglastel valimistel on väga ebatõenäoline, seega teeb erakond kõik endast oleneva, et otsus inimeste käest võtta, külvata segadust ja usaldamatust. Kui valimised vaidlustatakse, kardan, et kogu viha ja lahkarvamused, mida oleme viimase nelja aasta jooksul mitu korda üle keetnud, puhkevad jäädavalt. Ma muretsen õigusriigile tekitatud korvamatu kahju üle, milles on osalenud justiitsminister William Barr jt.