Millele USA valimisi jälgides tähelepanu pöörata?

Tasavägist heitlust on oodata Nebraska 2. kongressiringkonnas , kuid õhtu peanaelad on kell 21 Arizona ja Texas .

Jaoskonnad sulgevad Iowa, Montana, Nevada ja Utah. Nevadas võib häälte lugemisega veidi aega minna. Kuigi Bidenil on seal vaid natuke väiksem edu kui Trumpil Utah`s, pole selge, kas valimisõhtul võitja selgub.

Kokkuvõte

Kui jääda ainult osariikide juurde, mis peaks kuulutama välja võitjate projektsioonid kiiresti ja suure usaldusväärsusega, võib valimispäeva lõpuks saada Biden kõige tõenäolisemalt 192 valijamehe häält ja Trump 119. Seega on täiesti võimalik, et hommikul ei ole teada, kes Ameerika Ühendriikide presidendivalimised võitis.

Vastupidiselt võib öelda, et kui Trump võidab kogu Päikesevöö, samuti haarab väga suure edumaa mõnes Suure Järvistu osariigis, eriti aga Pennsylvanias, siis võib prognoosida valimisõhtul Trumpi võitu. Siinkohal ei ole vähetähtsad ka väikesed Maine`i ja Nebraska 2. kongressiringkonnad, mis võivad otsustada kaalukausi langemise Trumpi kasuks. Rõhutagem veelkord, et paljudes võtmetähtsusega osariikides selguvad lõplikud tulemused pärast valimispäeva.

Osariigid nagu Florida, kus häälte lugemine on kiire, kuid šansid on mõlemal kandidaadil, on heaks indikaatoriks sellest, kuhu valimised tüürivad. Nii et kuigi valimisööl ei pruugi ametlikult võitja selguda, ei tähenda see, et seda ei oleks võimalik juba teatava kindlusega eeldada.