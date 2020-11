Lõuna-Korea sõjavägi pidas kinni piiri ületanud põhjakorealase

Sõjavägi mehe isikut ei täpsustanud, on öeldud ühendatud staabiülemate komitee avalduses.

«Üksikasjade selgitamiseks teostatakse uurimine koostöös asjakohaste agentuuridega. Ühtlasi tehakse kindlaks, kas tegemist on ülejooksikuga,» lisati teadaandes.

USA Korea vägede komandör Robert Abrams ütles septembris, et Põhja-Korea sõjaväelastel on luba avada tuli, et ennetada koroonaviiruse pääsemist riiki.