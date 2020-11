Nicaragua rannikule jõudis võimas orkaan Eta

«Piirkonnas on maha langenud palju puid ja liiklus on mitmel pool tugevasti häiritud,» ütles infrastruktuuriminister Oscar Mojica.

«Veetsime terve öö paduvihmade ja tugevate tuulepuhangutega. On võimalik, et näeme väga laialdasi kahjusid,» ütles kohaliku raadiojaama juht Kenny Lisby uudisteagentuurile AFP.

ÜRO toiduprogramm (WFP) teatas, et on saatnud valitsuse palvel piirkonda 80 tonni toitu. WFP märkis, et orkaanil on ilmselt laastav mõju kogukondade peamisele elatisele, milleks on kalandus ja põllumajandus.