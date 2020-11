Etioopia peaminister lubas vastulööki Tigray võimupartei rünnakule

«Meie kaitseväele on antud käsk täita oma ülesannet riik päästa. Punase joone viimane punkt ületati. Jõudu kasutatakse viimase abinõuna, et kaitsta rahvast ja riiki,» lausus president.

Pole selge, mis kuju sõjaväe vastus võtta võib, kuid analüütikud ja diplomaadid hoiatavad, et nädalaid kestnud vastasseis föderaalvalitsuse ja TPLF-i vahel võib muutuda vägivaldseks.

Internetti seirav ühendus Netblocks teatas, et kolmapäeva varahommikul oli internetiühendus Tigrays peatatud.

Abiy ütles riigimeedias, et «reeturlikud jõud» on astunud sõjaväe vastu Tigray pealinnas Mekeles ja Danshas.

Abiy kantselei süüdistas TPLF-i oma sõdurite rüütamises naaberriigi Eritrea armeemundritesse, jätmaks mulje, et Tigray rahvast ründab Eritrea valitsus.

Nobelist Abiy võimuajal on Tigray liidrid kurtnud, et neid on korruptsioonijuurdlustes ebaõiglaselt sihikule võetud, kõrgetelt ametikohtadelt eemaldatud ja üldisemalt kõigis riigi hädades süüdistatud.