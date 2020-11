«Me võitsime Texase 700 000 häälega ja nad isegi ei lisa seda tabelisse. Samuti on selge, et me võitsime Georgia: meil on 2,5-protsendiline või 117 000 häälega edumaa. Ainult 7 protsenti on järel, nad ei püüa meid kunagi kinni. Nad ei saa püüda. Samuti võitsime me selgelt North Carolina, kus meil on 1,4-protsendiline edumaa või 77 000 häält. Ainult umbes 5 protsenti on alles. Nad ei jõua meile järele,» ütles Trump.