USA-s tuvastati ööpäevaga ligi sada tuhat koroonanakkust

Uus antirekord on 99 660 nakkusjuhtumit ajavahemikus teisipäeval kella 8.30-st õhtul kuni sama kellaajani kolmapäeval. Rekordiline näitaja on ka 1112 uut COVID-19 surmajuhtu.

Ühendriikides on pandeemia ajal nakatunud kokku enam kui 9,4 miljonit inimest ja surnud 233 000 ehk absoluutarvult enam kui kuskil mujal maailmas.

Haigestumine on kasvanud üha tõusvas tempos alates oktoobri keskpaigast, eelkõige riigi põhjaosas ja keskläänes.

Tervishoiuametnikud on mitmes osariigis avaldanud muret haiglate täitumise üle ajal, mil lähenemas on talvine gripihooaeg.

Pandeemia on juba avaldanud laastavat mõju riigi majandusele ja toonud kaasa miljonite töökohtade kaotuse.

Mõjutanud on see ka USA valimisi, ajendades enam kui 100 miljonit inimest andma oma häält juba enne teisipäevast valimispäeva. Selline eelhääletajate hulk on USA-s esmakordne.