Macron: Prantsusmaa võitleb islamiseparatismi, mitte islamiga

Macron ütleb kolmapäeval avaldatud kirjas toimetajale, et Briti leht süüdistas teda Prantsuse moslemite stigmatiseerimises valimseesmärkidel ning nendevastase hirmu- ja kahtluseõhkkonna süvendamises.

«Ma ei lase kellelgi väita, et Prantsusmaa, tema valitsus soodustab moslemitevastast rassismi,» ütles president.

Financial Timesi korrespondent väitis teisipäeval avaldatud arvamusartiklis, et islamiseparatismi hukka mõistes riskib Macron soodustada Prantsuse moslemite suhtes vaenuliku õhkkonna teket.

Artikkel kõrvaldati hiljem lehe veebiväljaandest ja selle kohale tekkis teade, et artikkel sisaldas faktivigu.

Macron vallandas islamimaalimas protestilaine pärast tunnis prohvet Mohamedi pilapilte näidanud Prantsuse õpetaja Samuel Paty jõhkrat tapmist, öeldes, et Prantsusmaa ei loobu mitte kunagi seadustest, mis lubavad jumalatteotavaid karikatuure.

Eelmisel nädalal ütles Macron usutluses Kataris baseeruvale telekanalile Al-Jazeera: «Ma saan aru, et need karikatuurid võivad inimesi šokeerida, kuid ma ei nõustu kunagi sellega, et vägivalda saab õigustada.»