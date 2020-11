Taani sulgeb muteerunud koroonaviiruse tõttu seitsme valla piirid

«Tulevad piirangud ja soovitused, et me peame jääma nii palju kui võimalik omavalitsuse piiridesse,» kinnitas ajalehel Nordjyske Stiftstidende ühe puudutatud valla, Jammerbugti vanem Mogens Christen Gade.

Frederikshavni vallavanem Birgit Hansen kinnitas Nordjyske Stiftstidendele, et kriitiliste ülesannete täitmiseks jääb liikumine edaspidigi lubatuks.

Vesthimmerlandsi vallavanem Per Bach Laursen selgitas kanalile TV Midtvest, et piiranguid rakendatakse alates homsest ning need jäävad kehtima neljaks nädalaks.