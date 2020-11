Kommentaar ⟩ Majandus mängis USA valimistel võtmerolli

Kuidas on võimalik, et ajal, mil koroonaviirus on kogu elu pea peale pööranud ja nakatumisnäitajad löövad aina uusi rekordeid, mõlgub Ameerika valijaskonna meeles hoopis majandus? Ent just pandeemia on majanduse uuesti ühiskondliku debati keskmesse toonud, kirjutab Tartu ülikooli võrdleva poliitika teadur Liisa Talving Postimehele antud kommentaaris.