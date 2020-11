Välismaa lühiuudised

India teatas eile rohkem kui 50 000 uuest koroonanakkuse juhtumist viimasel ööpäeval, pealinnas New Delhis on käes kolmas koroonalaine rekordilise nakatunute arvuga. Tervishoiuministeeriumi teatel suri viimase ööpäeva jooksul üle riigi Covid-19 tagajärjel 704 inimest. Kokku on koroona nõudnud Indias 124 315 inimese elu. Uut puhangut seostatakse hiljutiste pühade ja neile eelnenud sagimisega rahvarohketel turgudel. Samal ajal on New Delhisse saabumas külmalaine, mis toob kaasa õhukvaliteedi järsu halvenemise. AP/BNS