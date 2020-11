Belgias leiti rekordilised 11,5 tonni kokaiini

Prokuratuur lisas, et tänavahindades on laadungi väärtus umbes 450 miljonit eurot.

Antwerpen on Rotterdami järel Euroopa suuruselt teine kaubasadam, kuid suurim kokaiini sisseveopunkt, tulenevalt sadama tihedast kaubavahetusest Lõuna-Ameerikaga.

Juhtum on seotud septembris ja oktoobris läbiviidud operatsiooniga, mille käigus vahistati 22 kahtlusalust, kes on endiselt vahi all, ja konfiskeeriti kolm miljonit eurot sularaha.