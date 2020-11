OSCE mõistab hukka piinamised Valgevenes ja kutsub uutele valimistele

Eesti on üks 17 OSCE osalisriigist, kelle ettepanekul ekspertmissioon Valgevenes toimepandud inimõiguste rikkumiste ja valimispettuse uurimiseks loodi.

Esimene suurem sõltumatu raport Valgevene valimiste ja neile järgnenud võimude vägivalla kohta ütleb, et inimõiguste rikkumine on olnud «ulatuslik ja süsteemne» ning tõendite õigsus seisab väljaspool kahtlust. Samuti kinnitab raport, et hääletustulemus tuleb tühistada, sest rikkumised leidsid aset valimiste läbiviimise kõigis järkudes.