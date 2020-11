Etioopia valitsus ja Tigray regioon teatasid sõja puhkemisest

Tigrays kestavad teist päeva lahingud ja kuulduste järgi koonduvad regiooni piirile ka valitsuse lisaväed.

«Meie riik on sattunud sõtta, mida me ette ei näinud. See sõda on häbiväärne, see on arutu,» ütles armee asejuht Berhanu Jula pressikonverentsil Addis Abebas.

Etioopia peaminister Abiy Ahmed teatas kolmapäeval, et Tigray Rahvavabastusrinne (TPLF) on rünnanud föderaalset sõjaväebaasi ja proovinud rüüstata sõjaväe vara. Ta lubas anda vastulöögi ja kehtestas Tigrays eriolukorra.

TPLF oli Etioopia poliitikas esirinnas pea kolmkümmend aastat, enne kui Abiy 2018. aastal valitsusevastaste meeleavalduste toel võimule tuli.

Nobelist Abiy võimuajal on Tigray liidrid kurtnud, et neid on korruptsioonijuurdlustes ebaõiglaselt sihikule võetud, kõrgetelt ametikohtadelt eemaldatud ja üldisemalt kõigis riigi hädades süüdistatud.

«Me teeme tööd, tagamaks, et see sõda ei jõuaks riigi keskossa. See lõpeb seal,» ütles Berhanu.

TPLF eitab sõjaväebaasi rünnaku toimumist ja süüdistab Abiy'd loo väljamõtlemises, et õigustada sellega sõjaväe mobiliseerimist. «Meie vastu on algatatud üheselt sõda, invasioon,» ütles Tigray president Debretsion Gebremichael pressikonverentsil. «See on sõda, mida me peame oma eksistentsi säilitamiseks pidama,» ütles ta.

Debretsioni sõnul kestavad lahingud Lääne-Tigrays ja samuti kinnitas ta valitsusvägede koondumist naaberregioonides Amharas ja Afaris.