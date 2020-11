Ühendriikides nakatus ööpäevaga koroonaviirusesse 123 000 inimest

Ühendriikides on pandeemia algusest koroonaviiruse tõttu surnud 234 904 ja nakatunud enam kui 9,6 miljonit inimest.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa haru hoiatas neljapäeval, et koroonanakkuste arv kasvab Euroopas plahvatuslikult ja tõusul on ka suremus.