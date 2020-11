Uus-Meremaa referendumil ei toetatud marihuaana legaliseerimist

Marihuaana legaliseerimist toetas 17. oktoobril korraldatud referendumil 46 protsenti ja vastu hääletas 53 protsenti. See jättis teoreetilise võimaluse, et meede võib siiski toetuse saada, kui loetakse kokku kõik spetsiaalsed hääled.

Eelmistel valimistel on spetsiaalsed hääled, ka need, mille annavad hääletajad välisriikides, olnud pigem liberaalsemad kui kohapealsed hääled. See andis marihuaana legaliseerimise toetajatel hapra lootuse, et meede võib siiski läbi minna.