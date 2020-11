Kreml lükkas ümber kuulujutud Putini terviseprobleemidest

Sellest kirjutasid muuhulgas ka ajaleht Kommersant ning uudisteagentuur Ria Novosti. Peskovi sõnul on Putini tervis erakordselt hea ning ta ei plaani ametist tagasi astuda.

Parkinsoni tõbe ja tagasiastumist ennustas viimati poliitikaekspert, professor Valeri Solovei, kelle kommentaare kajastas näiteks laialdaselt Briti kõmuleht The Sun.

Juhul kui eelnõu heaks kiidetakse, nõuab süüdistuse esitamine endise presidendi vastu ametipositsiooni kuritarvitamise sarnast menetlust, mille jaoks on vaja, et selle arutamiseks loodaks duumas eraldi komisjon, seda toetaks kõrgemad kohtuastmed ning et parlamendi mõlemad kojad, duuma ja föderatsiooninõukogu kiidaksid süüdistuse esitamise kahe kolmandiku häälteenamusega heaks. Süüdistuse võiks esitada vaid «raske kuriteo» eest, nagu riigireetmine.