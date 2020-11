Portugal kuulutas välja tervishoiualase eriolukorra

President ütles reede õhtul telepöördumises, et allkirjastas äsja määruse, mis on seotud teise eriolukorraga alates koroonapandeemia puhkemisest ja mis kestab vähemalt kaks nädalat.

Ta rõhutas, et tegu on väga piiratud ja suuresti ennetava sammuga, kuid avab tee uutele meetmetele nagu liikluse piiramine teatud ajal ja teatud päevadel neis piirkondades, kus on suurim koroonaviiruse levik.