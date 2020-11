USAs taas uus rekord – üle 127 000 koroonanakkuse juhtumi ööpäevas

Reedel kella 20.30 seisuga oli viimase 24 tunniga registreeritud ka 1149 Covid-19 surma, ütles Baltimore'i ülikool.

USAs on koroonadiagnoosi saanud juba 9,7 miljonit inimest, Covid-19 on nõudnud üle 236 000 elu. Need on kõige kõrgemad koroonanäitajad maailmas.

Kuigi surmade arv püsib madalamal kui kevadel, oli reede neljas päev järjest, kui suri üle tuhande koroonahaige. Viimati oli nii kõrge näitaja septembri alguses.

Põhjuseid, miks suremus on madalam, on mitu. Nakkusjuhtumid on geograafiliselt rohkem laiali kui pandeemia alguses ning haiglad suudavad haigete hulgaga paremini toime tulla.

Arstid on õppinud ka raskete Covid-19 juhtudega toime tulema – asetades patsiendid kõhuli, vältides võimaluse korral juhitavat hingamist ning kasutades hingamisaparaate madala survega. Samuti kasutatakse raskete juhtumite korral selliseid steroide nagu deksametasoon.