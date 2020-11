USA meedia: Bidenist saab 46. USA president

President Donald Trump ei ole veel teatele reageerinud, kuid Bideni edu on teisipäevaste valimiste häältelugemise algusest saadik üha kasvanud. Vabariiklasest president on esitanud alusetuid süüdistusi valimispettuses ja teatanud eksitavalt oma võidust.

Oma kampaania ajal rääkis Biden, et kaalul on «rahva hing», lubades tervendada Trumpi presidentuuri ajal mõranenud riigi.

Tsentrist Biden, kes on lubanud pärast Trumpi turbulentseid ametiaastaid tuua Washingtoni rahu, on 77 eluaastaga ka vanim Valgesse Majja valitud kandidaat, kirjutas uudisteagentuur AFP, meenutades, et ta on riigipeaks üritanud pürgida kahel korral ka varem.