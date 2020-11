Mullu, kui ta kaalus kolmandat korda kandideerimist, näis paljudel, et ehk on Bideni jaoks hilja: kes pidas teda liiga vanaks, kes liiga mõõdukaks, kes liiga viisakaks, et vastu astuda Donald Trumpi poliitilisele stiilile.

Lõpuks tõidki Bidenile kampaanias aga edu just viisakus ja empaatia ning valijatele edastatud soov päästa riiki, mida räsib pandeemia ja majandusraskused. Ning tema enda lugu, mis on täis vastulööke ja leina ning võimet neid seljatada.

Unistus saada ühel päeval USA presidendiks saatis Bidenit juba toona. Üks nunn meenutas kunagi, et seitsmeaastane Biden olla kirjutanud paberile, et tahab saada presidendiks, vahendas The Washington Post. Bideni sõbrad on ka rääkinud, et aastaid hiljem, kui ta kohtas Bahama saartel oma tulevast abikaasat Neiliat, olla üks esimesi asju, mis ta naisele rääkis, olnud see, et ta ihkab saada presidendiks.