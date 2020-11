Riigijuhid õnnitlevad Bidenit: tere tulemast tagasi, Ameerika!

Pariisi linnapea Anne Hidalgo kirjutas täna oma Twitteri seinal Joe Bidenile õnnitlussõnad «Tere tulemast tagasi, Ameerika!». Prantsuse president kirjutas Bideni toetuseks, et neil on palju teha, et tänaste väljakutsetega toime tulla. «Tehkem seda koos!»

«Õnnitlused!» säutsus Saksa liidukantsler Angela Merkel, soovides Bidenile veel «südamest õnne ja edu». «Meie Atlandi-ülesed suhted on asendamatud, kui soovime toime tulla meie aja suurte väljakutsetega.»

Kanada peaminister Justin Trudeau, kellel pole varasemalt president Donald Trumpiga kuigi head suhted olnud, kirjutas Bideni õnnitluseks, et ootab kannatamatult koostööd uue presidendi, asepresidendi Kamala Harrisega, nende administratsiooni ja USA kongressiga, et astuda koos vastu maailma suurimatele väljakutsetele.

Briti peaminister Boris Johnsoni sõnul on USA nende kõige tähtsam liitlane: «Me ootame kannatamatult tihedat koostööd meie ühiste prioriteetidega, alates kliimamuutustest kuni kaubanduse ja julgeolekuni.» Veel õnnitles Johnson Kamala Harrist «tema ajaloolise saavutuse» puhul, pidades silmas seda, et ta on USA esimene naisasepresident.

Briti peaministri suhted Bideni ja endise USA presidendi Barack Obamaga pole alati kõige soojemad olnud, kuid Briti pool on rõhutanud kestvaid ühiseid huve USA ja ÜK tihedates suhetes. «President Trump võitles kõvasti väga pingeliseks kujunenud võistluses,» ütles Briti välisminister Dominic Raab.