Bidenit ootab välispoliitikas ees tõsine suhete silumine

«President Trump on latti langetanud sedavõrd, et Bidenil pole vaja palju teha, et nägemust muuta,» lausus The New York Timesile Obama-aegne Valge Maja nõunik ja mõttekoja International Crisis Group tegevjuht Robert Malley. «Kui öelda mõnda asja, mida Trump pole öelnud – kerida linti tagasi multilateraalsuse, kliimamuutuste, inimõiguste küsimustes –, siis kostub see väga valjult ja märkimisväärselt.»