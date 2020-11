Iraani asepresident loodab lõppu USA "destruktiivsele poliitikale"

«Ma loodan, et me oleme tunnistajaks Ameerika destruktiivse poliitika muutumisele ning seaduste ja rahvusvaheliste kohustuste, samuti riikidest lugupidamise juurde naasmisele,» ütles Jahangiri Twitteris.

Iraani president Hassan Rouhani ütles varem laupäeval, et loodab, et Trumpi kolm aastat kestnud survepoliitika on järgmisele USA administratsioonile õppetunniks, et Iraan vastupanu ei lõpeta.