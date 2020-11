Biden lubas pärast Trumpi polariseerivat ametiaega USA ühendada

«Ma tahtsin seda ametit, et taastada Ameerika hing, et ehitada üles selle riigi selgroog, keskklass, ja muuta Ameerika maailmas taas lugupeetavaks,» ütles Biden.

«Sõbrad, selle riigi rahvas on kõnelenud. Nad on andnud meile selge võidu, veenva võidu,» ütles Biden.

Bideni valimisvõit ei saabunud mitte niivõrd poliitilise idoloogia najal, vaid üritades koguda toetust arvamusele, et Trump kujutab endast eksistentsiaalset ohtu USA demokraatiale, kirjutas Associated Press. Tundub, et see strateegia osutus efektiivseks oluliste võitude saavutamisel Michigani ja Wisconsini osariikides, samuti Pennsylvanias, kus Trump 2016. aastal võitis Hillary Clintonit.