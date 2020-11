Analüütikud: EL peab õppima elama Bideni ajal ilma USA juhirollita

«See on suur päeva USA ja Euroopa jaoks, ootame koostööd uue administratsiooniga meie partnerluse taastamisel,» märkis EL-i välispoliitika juht Josep Borrell Twitteris, õnnitledes Bidenit valimisvõidu puhul.

Kuid Euroopa Komisjoni endine president Jean-Claude Juncker väitis, et Biden «ei muuda üleöö Washingtoni lähenemist rahvusvahelistele teemadele, sest ta lihtsalt ei saa seda teha».

Jacques Delorsi instituudi juht Sebastien Maillard hoiatas samuti et eurooplased «peavad õppima elama ilma Ameerika globaalse juhirollita».

«Lähemas tulevikus on USA hõivatud iseendaga,» nõustus ka Saksa politoloog Markus Kaim, kinnitades arvamust, et Ameerikast ei saa enam läänemaailma šerifit, kes paisutab maailmas musklit samamoodi nagu see oli külma sõja järel.