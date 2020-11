Kanaari saartele jõudis kahe päevaga üle 1600 Aafrika migrandi

Ta lisas, et El Hierrol leiti ka ühe migrandi surnukeha.

Saarestik asub Põhja-Aafrika rannikust umbes saja kilomeetri kaugusel. Pärast seda, kui Euroopa Liit on jõudnud piirikontrolli lepinguteni Liibüa, Maroko ja Türgiga, on see muutunud viimastel kuudel ihaldatud sihtkohaks.