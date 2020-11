Bideni võidus nähakse suurt tuge kliimavõitlusele

Vastandina Trumpile, kes viis USA Pariisi kliimaleppest välja, on Biden lubanud Ühendriikide osaluse viivitamatult taastada. USA lahkumine kliimaleppest jõustus alles 4. novembril.

Demokraadid ja Biden on toetanud 1,7 miljardi dollari suurust kava, et muuta USA 2050. aastaks süsinikneutraalseks.

«Joe Bideni ajalooline valimisvõit on esimene samm kliimakatastroofi ärahoidmiseks,» säutsus Greenpeace Internationali tegevjuht Jennifer Morgan Twitteris.

Prantsusmaa endine peaminister Laurent Fabius, kes juhatas Pariisi kliimaleppe läbirääkimisi, tervitas Bideni võitu. Ta ütles, et see «tekitab möödapääsmatus võitluses kliimamuutusega uusi lootusi».

«Nüüd on aeg taaskäivitada üleilmsed, konkreetsed ja kooskõlastatud kliimameetmed,» rõhutas Fabius osutusega tuleval aastal toimuvale ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni konverentsile COP15 ning kliimakonvarentsile COP26.

Pariisi kliimalepete ühe peaarhitekti Laurence Tubiana jaoks annab Bideni ja valitud asepresidendi Kamala Harrise administratsioon ennekõike ajaloolise võimaluse suunata maailma suurim majandus jätkusuutlikule rajale, et vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni ja luua ausam ühiskond.

See aga eeldab üleilmse mõjuulatusega majandusreformi, mille võimalus on oluliselt suurem, kui USA president on Biden.