Bideni ammuse plagiaadiloo ohver kiidab USA valitud presidenti

Endine Briti Tööpartei juht Neil Kinnock ütles AFP-le, et Bidenit iseloomustab tarkus ja täiskasvanulik rahu, mis aitab tal hästi teenida nii USA-d kui ka kogu maailma.

«Tal on praegustes kriisiolukordades põrgulikult raske ülesanne,» ütles ka Euroopa Komisjoni liikmena töötanud Kinnock meili teel.

«Kuid ta on tõeliselt vintske sell, ja seda võib öelda, sest ta lihtsalt läheb tööga edasi ega kuuluta oma tugevust hooplemisega nagu see viimane tegelane – mis ta nimi nüüd oligi?» arutles Kinnock.

Nüüd meenutab Kinnock, et kohtus Bideniga viimati 2007. aastal USA senati demokraatide kontoris.

Asjatundjad kahel pool Atlandi ookeani on ennustanud, et Bideni suhted Briti peaministri Boris Johnsoniga ei kujune nii sõbralikeks, nagu need olid sarnase populistliku soonega Donald Trumpil.