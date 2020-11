The Washington Post Mart Helmest: näib, et Trumpi kaotus oli valus

Mõni riigipea aga Bidenit ametliku kinnituse puudumise tõttu õnnitlema ei tõtanud. Saudi Araabia, kel tekkisid olulised sidemed just Trumpi administratsiooniga, Bidenit veel uue presidendina tunnistanud ei ole. Ka Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador ütles laupäeval, et ei soovi sündmustest ette rutata ning ei õnnitle USA presidendivalimiste võitjat enne, kui õiguslikud küsimused on lõplikud.

«Näib, et Euroopa immigratsioonivastastele parempopulistidele oli Trumpi kaotus valus,» kirjutas The Washington Post. «Eesti siseminister Mart Helme väitis pühapäeval, et valimistulemused on võltsitud ning tulemas on kodusõda.»