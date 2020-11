Lätis jõustus koroonakriisi ohjeldamiseks eriolukord

Eriolukorra ajal tühistatakse ja on keelatud kõik siseruumides toimuvad avalikud üritused. Eraüritustele on lubatud koguneda maksimaalselt kümnel inimesel mitte rohkem kui kahest leibkonnast. Erandiks on matused, kus võib osaleda kuni kümme eri leibkondadest inimest.