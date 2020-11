Ungari kehtestab ülehomsest ranged koroonapiirangud

Alates teise koroonalaine jõudmisest Ungarisse suve lõpul püüdis valitsus vältida karmide meetmete taaskehtestamist, väites, et kaitsta tuleb nii majandust kui ka elusid.

Uute koroonanakkuste ja -surmade arv on aga viimase kuu jooksul tõusnud, mis on kaasa toonud üleskutsed rakendada meetmeid. Ungari arstide liit hoiatas, et haiglad ei pruugi peatselt enam olukorraga toime tulla.