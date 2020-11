Pfizeri koroonavaktsiin näitas katses 90-protsendist tõhusust

Kokku on Pfizeri ja BioNTechi vaktsiinikatsetes osalenud 43 500 inimest, kuid kolmanda etapi uuring keskendus neist 94-le, kes said kaks doosi vaktsiini. Katseid on tehtud seni kuues riigis ning mingeid ohutusega seotud probleeme pole esile kerkinud.

«Minu jaoks on see parim võimalik tullemus,» ütles Financial Timesile BioNTechi kaasasutaja ja tegevjuht Ugur Sahin. «Riski ja kasu tasakaal on selgelt kasu poole kaldu, see täidab kõik kriteeriumid kiireks edasiliikumiseks.»