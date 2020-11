Ekspert: Itaalia koroonaolukord on suuresti kontrolli alt väljas

Nakatumiste ja haiglaravil koroonapatsientide arv jätkab aga kasvamist, mis avaldab survet tervishoiuteenustele ja on viinud üleskutseteni, et vaja on rangemaid meetmeid.

«Ma kardan, et pole kahtlust, et see olukord on suuresti kontrolli alt väljas,» ütles Milano maineka Sacco haigla nakkushaiguste osakonna juht Massimo Galli telekanalile RAI.