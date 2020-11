Lisaks ravimitootja Pfizeri ja biotehnoloogiafirma BioNTechi tänasele teatele, et nende vaktsiinikatsed on osutunud edukaks tuli julgustavaid teateid ka mitmelt poolt Euroopast, kus sulgemis meetmed on hakanud mõju avaldama: ülekoormuse piiril töötanud Belgia haiglates on uute Covid-19 patsientide voog kahanenud, nakatumine väheneb ka viirusest räsitud Tšehhis ning näib aeglustuvat Saksamaal ja Walesis.



Belgia tervishoiuvõimud julgevad väita, et Covid-19 tõttu haiglasse jõudvate patsientide voog on saavutanud oma tipu ning surve tervishoiusüsteemile hakkab järele andma.

Viroloog Yves Van Laethem lausus täna pressikonverentsil, et eile hospidaliseeriti koroonaviiruse komplikatsioonide tõttu riigis 400 inimest, kuid alles 3. novembril võeti uusi Covid-19 patsiente haiglatesse sisse 879.

Pärast kaks kuud kestnud tõusu on Tšehhis hakanud koroonaviirusega nakatumine vähenema. Pühapäeval registreeritud 3608 uut Covid-19 juhtu on väikseim näitaja alates 11. oktoobrist, seejuures eelneva pühapäevaga võrrekdes on juhtumeid ligi 3000 jagu vähem.