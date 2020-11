Kosovo ekspresident Thaçi ei võtnud kohtus sõjakuritegusid omaks

«Süüdistus on täiesti alusetu ja ma ei tunnista end süüdi üheski süüdistuspunktis,» ütles Thaçi kohtule pärast süüdistuste ettelugemist.

Thaçi on varemgi oma süütust vandnud ja väitnud, et rahvusvaheline õigussüsteem üritab ajalugu ümber kirjutada. Neljapäeval ütles ta, et lahkub presidendi kohalt «ameti terviklikkuse kaitsmiseks».