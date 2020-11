Välismaa lühiuudised

Hiina keeldus eile õnnitlemast Joe Bidenit kui USA presidendivalimiste võitjat, öeldes, et valimiste tulemus ei ole veel lõplikult kindel. Kuigi USA praegune president Donald Trump ei ole veel kaotust tunnistanud ja on alustanud mitut kohtuasja, õnnitlesid paljud maailma liidrid Bidenit ja Kamala Harrist pärast demokraatide võitjaks kuulutamist nädalavahetusel. Hiina, kes koos Venemaa, Mehhiko ja veel mõne suurriigiga ei ole Bidenit õnnitlenud, teatas esmaspäeval, et on «võtnud teadmiseks, et härra Biden kuulutas end valimiste võitjaks». AFP/BNS