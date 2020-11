Tervise lühiuudised

Tartu Ülikoolis tehtud uuring näitas, et 2–9-aastased Eesti lapsed ei saa toidust kõiki vajalikke mikrotoitaineid ehk vitamiine ega mineraalaineid päevases soovituslikus koguses. Ilmnes, et vaid ligi kaks protsenti lastest sai toidust piisavalt D-vitamiini. Pooled lapsed said soovituslikust tarbimiskogusest vähem B1-, B2- ja E-vitamiini ning rauda. Sageli saadi soovituslikust kogusest vähem toidust ka kaltsiumi, tsinki ja joodi. Uuring näitas, et ülekaalulistel lastel on mikrotoitainete puudus organismis pigem väiksem kui normaalkaalulistel. Kuigi ülekaalulised lapsed saavad toidust mikrotoitaineid mõnevõrra rohkem, võib neil ikkagi tekkida nende puudus mikrotoitainete imendumisprobleemide tõttu. PM Tervis