Şuşa linna võit mängib jõujooned ümber

Täpset statistikat on aserite puuduliku info põhjal keeruline esitada, kuid kindlalt on elu Mägi-Karabahhi nimel jätnud üle tuhande sõduri. Senised vaherahulepped ei ole toiminud ning võitlus strateegiliste positsioonide üle jätkub. Aastate vältel on kujunenud nii, et kontroll strateegiliselt ja sümboolselt tähtsa Şuşa (armeenia keeles Šuši) ehk Mägi-Karabahhi suuruselt teise linna üle tähendab sisuliselt kontrolli kogu territooriumil.