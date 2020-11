Armeenia ja Aserbaidžaan leppisid kokku Karabahhi sõja lõpetamises

«Ma langetasin selle otsuse, analüüsides sügavalt sõjalist olukorda ja situatsiooni kõige paremini tundvate inimeste hinnanguid,» kirjutas Pašinjan, lisades, et tegemist on «parima võimaliku lahendusega».

Aserbaidžaani president Ilham Alijev deklareeris, et Pašinjanil polnud muud valikut, kui «ajalooline lepe» allkirjastada.

«Raudne rusikas sundis teda seda dokumenti allkirjastama,» lausus Alijev telepöördumises. «See on sisuliselt kapitulatsioon.»

Venemaa president Vladimir Putin kinnitas, et mõlemad pooled on nõustunud «täieliku relvarahuga .... Mägi-Karabahhi konfliktitsoonis».

Rahvusvahelistest rahuponnistustest hoolimata aastakümneid hõõgunud tüli lahvatas septembri lõpus täiemahuliseks sõjaks, milles on hukkunud vähemalt tuhat inimest, sealhulgas kümneid tsiviilisikuid. Tegelik ohvrite arv arvatakse olevat aga märksa kõrgem.

Aserbaidžaani vägesid saatis nädalaid kestnud lahingutes edu, esmalt hõivasid nad Mägi-Karabahhi lõunatiiva ning tungisid seejärel sisemaale.

Pöördepuntiks sai pühapäev, mil Alijev teatas, et tema väed on hõivanud regiooni suuruselt teise linna Şuşa, mis asub kaljudel Mägi-Karabahhi pealinna Stephanakerti kohal ja peamisel ühendusteel separatiste toetava Armeeniaga.

Armeenia oli varem esmaspäeval küll väitnud, et ägedad lahingud linna pärast jätkuvad, kuid kõrge Karabahhi ametniku sõnul oli olukord «täielikult kontrolli alt väljas» ning Aseri väed ohustamas Stephanakerti.

Moskva, millel on Jerevaniga kaitsepakt ja baasid Armeenias, on rõhutanud, et ei sekku konflikti Aserbaidžaaniga, kui Armeenia enda ala oht ei ähvarda.