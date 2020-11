Kolme riigi juhid allkirjastasid avalduse Karabahhi sõja lõpetamisest

Jerevani kesklinna hakkasid teate peale kogunema meeleavaldajad.

«Avalduse tekst on isiklikult mulle ja meie rahvale väga valulik. Ma langetasin selle otsuse, analüüsides sügavalt sõjalist olukorda ja situatsiooni kõige paremini tundvate inimeste hinnanguid,» kirjutas Pašinjan oma Facebooki kontol pärast Aserbaidžaani vägede olulisi edusamme Karabahhis.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas, et kolme liidri allkirjastatud avalduses teatatakse «tulevahetuse ja kogu sõjategevuse täielikust lõpetamisest Mägi-Karabahhi konflikti tsoonis».

Tema sõnul on peagi oodata dokumendi üksikasju ja president Vladimir Putini avaldust.

Armeenia peaminister märkis, et avalduse allkirjastamise põhjuseks on ka veendumus, et praeguses olukorras on see «parim võimalik lahendus».

«See ei ole võit, kuid pole ka kaotust, kuni sa ise ennast kaotanuks ei tunnista. Me ei tunnista end eales kaotanuks ning see peab saama meie rahvusliku ühtsuse ja taassünni ajastuks. Me peame analüüsima oma iseseisvusaastaid, et kavandada oma tulevikku ja mitte korrata mineviku vigu,» kuulutas Pašinjan.

«Laskun põlvili langenud sõjaväelaste ees. Langetan pea meie sõdurite, ohvitseride, kindralite, maakaitseväelaste ees, kes oma elu hinnaga kaitsesid ja kaitsevad kodumaad. Oma ennastsalgavusega päästsid nad Artsahhi (Mägi-Karabahhi armeeniakeelne nimi) armeenlasi. Me võitlesime lõpuni. Ja me võidame. Artsahh püsib. Elagu Armeenia! Elagu Artsahh!» kirjutas Armeenia peaminister.

Kuus nädalat väldanud sõjategevus vaidlusaluses piirkonnas on nõudnud sadu ohvreid.

Alijev teatas pühapäeval, et Aserbaidžaani väed on vallutanud Karabahhi võtmetähtsusega Şuşa linna. Armeenia ametiisikud väitsid küll pühapäeval, et ägedad lahingud linna pärast jätkuvad, kuid kõrge Karabahhi ametniku sõnul oli olukord «täielikult kontrolli alt väljas» ning Aseri väed ohustamas regiooni pealinna Stephanakerti.

Rahulolematud peaministri otsusega on kogunemas Jerevani kesklinna valitsuse hoone ette.

«Me kutsume kõiki üles siin kogunema. Me ei ole otsusega nõus. Meie kodumaad ei anta vaenlasele. Nikol, sa oled rahvavaenlane, reetur,» ütles üks meeleavaldusel osalejaid.