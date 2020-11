USA justiitsminister ärgitas osariike uurima valimisreeglite rikkumist

Ametisoleva presidendi Donald Trumpi kampaaniameeskond on alustanud kohtumenetlusi väidetavate rikkumiste suhtes mitmel pool riigis. Trump ei ole kaotust tunnistanud ning on rääkinud tõendeid esitamata demokraatide ulatuslikust vandenõust hääletustulemuste kallutamiseks Joe Bideni kasuks.

Tegelikult on mõlema erakonna ametiisikud tunnistanud, et valimised kulgesid ladusalt, kuigi on olnud mõningaid valimistele tüüpilisi pisiviperusi.