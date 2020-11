Fox News katkestas Valge Maja pressiesindaja esinemise ülekande

«Ta kuulutab, et vastaspool tervitab kelmust ja ebaseaduslikku hääletamist. Kui tal ei ole rohkem üksikasju, et seda tõendada, ei saa ma hea meelega teile seda edasi näidata,» ütles Fox Newsi saatejuht Neil Cavuto eetris, misjärel ülekanne katkes.

See samm väärib märkimist, sest Fox Newsi peetakse Trumpi-meelseks ja kannab tavaliselt katkematult üle kõik Trumpi pressikonverentsid ja kohtumised, sõltumata avaldustest.

McEnany osalusega pressikonverents oli ametisoleva presidendi hiljutisim katse vaidlustada valimistulemused ja Joe Bideni võit.

McEnany ütles pressikonverentsil, et valimised ei ole veel läbi ja et vabariiklased alles alustasid täpse ja ausa häältelugemise protsessiga. Seejärel süüdistas ta demokraate, et need on valijate isiku tuvastamise seaduse vastu ja takistavad vaatlejatel häälte lugemise seiramist.

«Te ei ole neil positsioonidel sellepärast, et tahate ausaid valimisi,» ütles McEnany, süüdistades demokraate kelmuse ja seadusvastase hääletamise «tervitamises».

USA valimised toimusid 3. novembril. Suurem jagu hääli on juba loetud, kuid osariikide ametlikud tulemused saavad teatavaks hiljem novembris. Olemasolevate andmete alusel ennustab USA meedia presidendivalimistel Bideni võitu. Ka Biden ise peab end võitjaks ning teda on võidu puhul õnnitlenud paljud maailma riigijuhid.

Samas ei ole tagasivalimist taotlev president Trump sellega nõus ja kavatseb mitme osariigi valimistulemused kohtus vaidlustada.

Kui reporter küsis hiljem pressikonverentsil McEnanylt, kust ta teab, et mängus olid võltshääled, ütles too, et kampaaniaametnikke paluti olla tulemuste tõendamisel «kannatlikud», mis tekitab kahtlusi pettuses.

Trump ja tema kampaaniameeskond on esitanud võltsimissüüdistusi eelmisest nädalast peale, kuid ei ole esitanud tõendeid.

McEnany ja Vabariikliku Partei rahvuskomitee esinaine Ronna McDaniel rääkisid eile anekdoote korralagedusest hääletamisel Nevadas ja Michiganis ning väitsid, et ametnikele ei antud kohast ligipääsu, et näha häälte lugemist Philadelphias.

McDaniel lubas kasutada kõiki õiguslikke samme, kuid tunnistas, et sellest ei pruugi piisata valimistulemuste muutmiseks.

«Kas sellest piisab? Me ei tea. Kas see võtab aega? Jah,» ütles ta.

Trump keeldub tunnistamast valimiste võitjana Bidenit, keda nimetatakse võitjaks Pennsylvanias, Nevadas ja Wisconsinis, ja kes juhib Arizonas ja Georgias. Fox News ja The Associated Press nimetasid teda eelmisel nädala võitjaks Arizonas.