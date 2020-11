Ukraina ärimees: mul paluti Hunter Bideni kohta valetada

Väited tõstatavad uusi küsimusi Ukraina loo kohta, mis viis senati uurimiseni ja president Donald Trumpi läbikukkunud tagasikutsumiseni. Demokraadid süüdistasid Trumpi võimupositsiooni ärakasutamises ning talle heideti ette, et ta lubas välismaistel tegutsejatel sekkuda USA valimistesse.

Süüdistuse järgi peatas Trump Ukrainale antava sõjalise abi, kuni president Volodõmõr Zelenski nõustub algatama ametlikku uurimist Hunter Bideni äritegevuse suhtes. Trumpi tagasikutsumine kukkus veebruaris Senatis läbi, kui enamuses olnud vabariiklased hääletasid selle vastu.

Juurdluses tõusis tähelepanu alla Trumpi advokaadi Rudy Giuliani tegevus. Giuliani partneri Lev Parnasi tunnistuse järgi olid nad otsinud skandaali, mis kahjustaks Joe Bideni šansse saada Demokraatide presidendikandidaadiks.

Trumpi advokaat Rudy Giuliani valimiste järel Philadelphias peetud pressikonverentsil, mis toimus Four Seasons hotelli konverentsisaali asemel Four Seasons maastikufirma ees. FOTO: Chris McGrath/AFP/Scanpix

Otsingu käigus jõudsid nad Kremli-sidemetega Ukraina oligargi Dmõtro Firtašini, keda Ühendriikide võimud palusid 2014. aastal välja anda. Parnasi väitel oli Firtaš sõlminud kokkulepe, et väljaandmisorder võetakse tagasi, kui ta suudab Bideneid määrivat skandaali pakkuda. Andmed näitavad, et oligarh sai sellel perioodil Parnasilt ühe miljoni dollari eest laenu. Firtaš on tagasi lükanud süüdistusi, et ta on olnud segatud Bidenite laimukampaaniasse.

Rudy Giuliani partner Lev Parnas New Yorgi kohtu ees. FOTO: STEPHANIE KEITH/AFP/Scanpix

Youssef oli endise Ukraina presidendi Viktor Juštšenko nõunik. Ta ütles, et tal paluti leiutada seosed Hunter Bideni ja üha oma kunagise partneri äride vahele tehingus, mis oli läinud valesti. «See diil oli vale,» ütles Youssef. «Ma polnud teda kunagi isegi kohanud. Aga Hunter Bideni järele olid juba saadetud jahikoerad.»

Youssefi sõnul oli Firtaži meeskonna liige talle lähenenud ning öelnud, et ta saab aidata päästa suhet Ameerikaga. Youssef kirjeldas, et tal paluti luua lugu Hunter Bideni sidemetest mbloomi fondiga, mis oli mõni aasta varem läbikukkumise tõttu kinni pandud.

«Ma ütlesin neile, et Hunter Bidenil ei olnud mbloomiga pistmist. Ma ütlesin, et see on võimatu, sest uurimisele antud dokumendid võiksid välja ilmuda ning need näitaksid, et Hunter Bden ei olnud asjasse segatud. See paljastaks loo, sest see pole tõsi,» väitis Youssef. Tema sõnul ei ole Firtaš isiklikult sellest rääkinud ning ta ei saa öelda, et oligarh oli oma meeskonna tegevustest teadlik. Samuti on Firtaš jäänud tema sõbraks, ent neil pole enam ärilisi sidemeid.

Youssefi sõnul ei pannud teda rääkima mitte presidendivalimiste tulemus, vaid Organiseeritud Kuritegevuse ja Korruptsiooni Raporteerimise Projekti sellel nädalal avaldatud raport. Dokumendis avaldati lekitatud pangaväljavõtted, mis tõendasid Youssefi investeeringuid mbloomi.

Youssef ise vahistati 2017. aastal Viinis Hispaania ametivõimude palvel, kes süüdistasid teda Firtaši ja Venemaa organiseeritud kuritegevuse huvides raha pesemises ja seotuses. Youssef eitab süüdistusi. Uurimine lõpetati eelmise aasta lõpus.

Firtaši meeskond vastas kommentaaripalvele oligarhi varasema sõnumi ülekordamisega. Nad ütlesid, et Firtaš pole kogunud mingit informatsiooni, pole rahastanud kedagi, kes võiks informatsiooni koguda ning tema poolt oleks olnud suur viga kaklusesse sekkuda.

Kolonelleitnant Alexander Vindman Kongressi alamkojas tunnistusi andmas. FOTO: Shawn Thew/CNP/AdMedia/SIPA/Scanpix

Uue tunnistuse valguses ütles toonaste kuulamiste üks põhitunnistajaid kolonelleitnant Alexander Vindman, et oleks vaja uut juurdlust. «Õigusrikkumiste paljastamine on äärmiselt oluline. New Yorgi osariik ja föderaalsel tasandil on juba alustatud uurimisi,» ütles ta.

Vindmani sõnul peaks Bideni administratsioon minema kaugemale. «Ma tahaksin näha mõlemat erakonda kaasavat tõe- ja lepituskomisjoni, sest on mõtet uurida Ukrainas tehtud õigusrikkumisi ja teisi korruptiivseid tegevusi, mida see administratsioon on teinud. Ukraina on kõige silmapaistvam, aga on olnud teisigi,» ütles ta Timesile.