VÄLISPANORAAM ⟩ Kas Biden võitis napilt või ülekaalukalt?

Eelmisel laupäeval teatasid suuremad USA meediamajad, et Demokraatliku Partei presidendikandidaat Joe Biden on Pennsylvanias osariigis alistanud Donald Trumpi ja kindlustanud valimisvõiduks piisavalt paljude valijameeste toetuse. Trump valimistulemustega ei leppinud ja väitis, et valimised ei ole veel läbi.