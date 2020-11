Europarlament ja liikmesriigid leppisid kokku pikaajalises eelarves

See lõpetab juulis heaks kiidetud kokkuleppekavale järgnenud vaidluse eelarve prioriteetide üle.

«Kokkulepe saavutati pärast tihedaid konsultatsioone parlamendi ja komisjoni vahel, mis on toimunud alates augusti lõpust,» seisab Euroopa Komisjoni avalduses.

Liikmesriikide nimel eesistujana kõnelusi pidanud Saksamaa kõneisik kirjutas Twitteris, et see oli kokkulepe Euroopa nimel, mis hoogustab mõnesid Euroopa Liidu programme, aga peab samal ajal silmas juulikuise tippkohtumise järeldusi.

Tippkohtumisel saavutatud kava takerdus europarlamendis peamiselt kahel põhjusel. Peamine neist oli taastefondi toetuste ja laenude sõltuvusse seadmine demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimisest liikmesriikides. See hakkas murduma eelmisel nädalal, kui Saksamaa läbirääkijad jõudsid esialgse kokkuleppeni, mida aga Ungari peaminister Viktor Orbán siiani vastustab.

Diplomaatide sõnul saadakse enamus sellest rahast Euroopa Liidu konkurentsireeglite rikkumise eest trahvitud firmadelt. See kompromiss on lõppkokkuvõttes palju väiksem kui europarlamendi liikmete algselt küsitud 100 miljonit lisaeurot.

Ungari on aga kõigele vaatamata ähvardanud kasutada vetoõigust.

Orbán saatis eelmisel nädalal von der Leyenile ja Euroopa ülemkogu eesistujale Charles Michelile kirja, kus ütles, et tema riik ei taga otsuseks vajalikku üksmeelt.

Euroopa Liidu anonüümseks jääda soovinud diplomaat kinnitas teisipäeval, et selline ähvardus on olemas. «Me kõik teame Orbáni avaldust ja oleme omavahel ühenduses, et vaadata, mida saab teha,» ütles ta.