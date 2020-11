Relvarahu: Bakuu juubeldab, Jerevan nutab

Bakuu tänavatel on peomeeleolu.

Armeenia aja järgi teisipäeva öö hakul teatas peaminister Nikol Pašinjan Facebooki vahendusel, et on allkirjastanud kolmepoolse lepingu Vladimir Putini ja Ilham Äliyeviga, mis lõpetab sõja Mägi-Karabahhis kell üks öösel. Venemaa eestvedamisel korraldatud allkirjastamise järel viiakse piirkonda ligi 2000 Vene rahuvalvajat. Vene kaitseministeeriumi andmetel on juba 12 lennukit sõjaväevarustuse ja personaliga lähetatud.