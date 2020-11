Kõigest hoolimata on vähetõenäoline, et tänavu venib valimistulemuste lõplik väljakuulutamine veel viis nädalat nagu 2000. aastal (vt lisalugu). Protsessi pikendavad korduslugemised ja kohtuvaidlused. Ent kui 2000. aastal oli küsimus vaid Florida osariigis ja 537 hääles, siis tänavu on Joe Bidenil viies kaalukeeleosariigis tuhandete häältega edumaa.